ليبيا.. ما دلالات مهاجمة منزل الدبيبة بالقذائف؟

يطرح تعرض منزل ومكتب تابعين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وابن شقيقته إلى هجوم، تساؤلات حول دلالاته خاصة بعد التعهد بإخلاء العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات، بعد رمضان.

ويقع البيت والمكتب، اللذان تعرضا لهجوم بقذائف "آر.بي.جي"، في حي الأندلس وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، قال في فبراير/ شباط الماضي إنه "لن يكون هناك وجود لأجهزة الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة".

وأضاف أن "نهاية شهر رمضان هي أقصى موعد لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة وكل التشكيلات المسلحة الأخرى".

ورغم التشكيك في الهجوم على منزل ومكتب الدبيبة وابن شقيقه، إلا أن تساؤلات طرحت حول ما إذا كان هذا الهجوم استباقا من الميليشيات لعملية إخراجها من العاصمة طرابلس التي تخضع لفوضى أمنية منذ سنوات.