الأردن .. حرب غزة تعيد أزمة المياه إلى الواجهة

أعادت حرب غزة وتداعياتها أزمة المياه بين الأردن وإسرائيل إلى الواجهة، بينما تشهد المملكة تحديات اقتصادية وأمنية كبرى تفاقمت بعد أحداث الـ 7 من أكتوبر.

ومنذ زمن طويل، يعاني الأردن فقرا مائيا فرض خيارات محدودة على صانع القرار للتخفيف من آثار هذه المشكلة؛ ففي عام 2021 توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق يقضي بتزويد المملكة بـ 50 مليون متر مكعب من المياه.

وتضاف هذه الكمية إلى كمية سابقة تبلغ 50 مليون متر مكعب يحصل عليها الأردن من مياه بحيرة طبريا سنويا، وفقا لاتفاقية وادي عربة الموقعة بين البلدين عام 1994.

وتنتهي الاتفاقية الموقعة عام 2021 الشهر المقبل، فيما كشف مصدر سياسي أردني رفيع، في وقت سابق، عن توسط الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل؛ من أجل تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، التي تنتهي في أبريل القادم.

وقال المصدر، لـ "إرم نيوز"، إن واشنطن بادرت لترطيب الأجواء وتدخلت من أجل تجديد اتفاقية شراء المياه، بحصة تبلغ 50 مليون متر مكعب.