مصر: مفاوضات سد النهضة انتهت وإثيوبيا ستدفع الثمن

أكد وزير الري المصري هاني سويلم أن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا انتهت ولا عودة لها، لأنه لا يوجد أي تطور جديد وهي استنزاف للوقت.

وبين سويلم، خلال احتفالية باليوم العالمي، أنه "لا يمكن القول إن سد النهضة لم يضر مصر، لكن هذا الضرر تعاملت معه الدولة بتكلفة ما، ولا بد أن مصر ستطالب بها إثيوبيا يوما ما استنادا إلى اتفاق إعلان المبادئ".

وأشار إلى أن "أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها".