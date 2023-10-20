وسط جدل بشأن الانتخابات.. الدبيبة يجري مباحثات مع أردوغان

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع جدل بشأن إجراء انتخابات تُخرج ليبيا من أزمتها المستمرة منذ سنوات.

وقال مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان مقتضب إن "الدبيبة أجرى مباحثات، اليوم، مع أردوغان في قصر وحيد الدين الرئاسي''، دون ذكر أية تفاصيل حول تلك المباحثات.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التقيت، اليوم، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر فهد الدين بمدينة إسطنبول، وبحثنا عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية".