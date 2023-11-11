هل يكون مروان البرغوثي الورقة الحاسمة لإنهاء حرب غزة؟

سلّط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القيادي الفلسطيني والأسير مروان البرغوثي في الخروج من الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وإنهاء حالة الاقتتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال التقرير، الذي عرض سيرة ذاتية مفصّلة للبرغوثي، إن "وقف الحرب التي تستمر دون هوادة بين إسرائيل وحماس يحتاج إلى الكثير من القوة والتجربة، وإلى رجال لهم تاريخ نضالي، ومكانة بين كل الفصائل المتنازعة".

وأشار التقرير إلى أن "القيادي الفلسطيني، الذي لا يزال أسيرا في السجون الإسرائيلية منذ 21 عاما، بعد أن حُكم عليه في 2002 بالمؤبد خمس مرات، يبدو قياديًّا متشدّدا، لكنه قادر على إنجاح المفاوضات مع تل أبيب".