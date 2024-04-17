وسط تقارير عن انتهاكات لقواته.. البرهان يقيل وزير الخارجية السوداني

أقال قائد قوات الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وكلف بمهامه وكيل الوزارة حسين عوض.

وحسين عوض، دبلوماسي سبق أن شغل منصب سفير السودان في كل من رواندا وأوغندا وباكستان والكويت، وتولى منصب مندوب السودان لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا.

وتأتي الإقالة وسط عزلة سياسية لقائد الجيش ومساعديه، واتهامات بارتكاب قواته انتهاكات إنسانية، واستهداف وقتل مدنيين و تنفيذ حملة اعتقالات طالت داعين للسلام وإنهاء الحرب في البلاد.

وأفادت تقارير متطابقة، أن قرار إقالة الصادق، أتبعه البرهان بإقالة ولاة كسلا والقضارف، وهو ما يدلل على انعكاس ما تتعرض له قوات الجيش من هزائم عسكرية، على قراراتها السياسية بعد مرور عام من الحرب ضد قوات الدعم السريع.

ورغم ما عانته وتعانيه البلاد من المعارك التي تدور رحاها منذ عام، ما زالت قيادة الجيش ترفض الحوار المباشر مع قوات الدعم السريع التي أعنلت في أكثر من مناسبة انفتاحها للحوار لإنهاء الحرب وإحلال السلام وتسليم السلطة لحكومة مدنية.