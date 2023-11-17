رئيس الموساد السابق يتصدر اهتمامات الإسرائيليين كبديل لنتنياهو

وزادت حظوظ حزب "عوتسما يِهوديت" الراديكالي المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، ليحصل في استطلاع اليوم على 6 مقاعد، مقارنة بـ 5 مقاعد في آخر استطلاع، واستقر نظيره المتطرف "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سِمُوتْريتش، عند نفس المستوى، وحصل على 4 مقاعد، النتيجة ذاتها التي حققها الأسبوع الماضي.

ولم يتغير الموقف على الإطلاق فيما يتعلق بالأحزاب العربية في إسرائيل؛ إذ حصد التحالف العربي حداش-تاعال 5 مقاعد، وجمعت القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، بنفس نتيجة استطلاع الجمعة الماضي.

غانتس الأجدر

وفيما يتعلق بسؤال: من الأجدر بتولي رئاسة الحكومة، فقد حصل غانتس، والذي انضم للائتلاف هو وعدد من نواب حزبه عقب "طوفان الأقصى" على 50% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة في الاستطلاع، أي أنه تراجع بمقدار 2% مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، ولكنه ارتفع 1% مقارنة باستطلاع الأسبوع قبل الماضي حين حصل على 49%.

وتحسن موقف نتنياهو نسبيًا فيما يتعلق بهذا السؤال، إذ حصل على 29% من أصوات المشاركين، بتحسن بلغ 3% مقارنة بآخر استطلاع، و2% مقارنة بالاستطلاع الذي سبقه.

وفي المقابل أشار 21% من المصوتين أنهم "لا يعلمون" لمن سيدلون بصوتهم، في وقت بلغت فيه هذه النسبة قبل أسبوع 22%، أي أن نتنياهو حصل على 1% على الأقل جاءته من الأصوات المترددة.

كوهين لرئاسة "الليكود"

وفي سؤال آخر يتعلق بالشخصية التي يفضل الإسرائيليون توليها زعامة حزب "الليكود" حين يرحل نتنياهو عن منصبه كزعيم للحزب، فقد حصل رئيس الموساد السابق يوسي كوهين على النسبة الأكبر (21%)، بينما حصل زعيم حزب "أمل جديد" جِدعون ساعَر، أحد ألد أعداء نتنياهو السابقين وشريك غانتس في حزب "معسكر الدولة" على المركز الثاني بنسبة 13%.

وحلَّ وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت ثالثًا، وحصل على 12% من أصوات المشاركين، بينما جاء وزير الاقتصاد والصناعة، رجل الأعمال نير باركات، رئيس بلدية القدس الأسبق، في المركز الرابع، بنسبة 11%.

ومن بين النتائج التي أشارت إليها "معاريف"، أن 23% من المشاركين أكدوا أن أحدًا من هؤلاء لا يستحق المنصب، بينما عجز 20% عن الرد.

وفيما يتعلق بالعينة التي كانت قد أدلت بصوتها في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 لصالح حزب "الليكود" فقد أكد 26% منهم أن كوهين الأفضل لرئاسة الحزب، وقال 26% أن باركات هو الأجدر، ورأى 17% أن غالانت هو الشخص المفضل لديهم، ولم يحصل ساعَر سوى على 5%، بينما أشار 15% إلى أن كل هذه الأسماء لا تصلح، وعجز 11% عن الرد.