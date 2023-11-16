زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الوقت حان لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو.

وأوضح لابيد، المنتمي لتيار الوسط والذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة، العام الماضي، أنه يرى أن أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا ستؤيد مثل هذه الحكومة الائتلافية.

وكتب لابيد على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حان الوقت، ونحتاج لتشكيل حكومة إعادة هيكلة وطنية. سيقودها الليكود، وسيتم استبدال نتنياهو والمتطرفين، سيكون أكثر من 90 عضوًا في الكنيست شركاء في الائتلاف من أجل التعافي وإعادة الترابط".

وحزب الليكود هو أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي يضم أحزابًا قومية متطرفة ودينية، ولهذه الأحزاب مجتمعة 64 مقعدًا في الكنيست.