نتنياهو يخسر داعميه من رؤساء المجالس الاستيطانية المنتمين لليكود

ويعد زوهار، رئيس مستوطنة نتيفوت، أحد المقربين بشدة من رئيس وزراء إسرائيل داخل حزب السلطة، ولكنه عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل فلسطينية وما أعقبها من تطورات بات على قناعة بأن نتنياهو "تخلى عن سكان نتيفوت وقت الحرب"، حسبما أفادت الصحيفة.

وفي الفترة الأخيرة أرسل زوهار خطابًا إلى نتنياهو حمل كلمات لاذعة ولهجة حادة واتهامات، تقول الصحيفة إنها تسببت في دهشة الكثير من أعضاء حزب "الليكود" نظرًا للعلاقات القوية التي تجمع بينه وبين زعيم الحزب.

وورد في الخطاب الموجه لنتنياهو: "هذه الحكومة برئاستكم قررت ترك سكان نتيفوت إلى مصيرهم، وعدا عن الوعود الجوفاء، لم تحصل هذه المدينة على شيء، لا تزعموا أنكم لستم على علم بذلك".

ونقلت الصحيفة عن مصادر بحزب "الليكود"، قولها إن رئيس مجلس نتيفوت يحمل الكثير ضد نتنياهو ويبلغ من حوله أن علاقتهما بلغت نهايتها.

ووجه العديد من رؤساء المستوطنات انتقادات حادة ضد نتنياهو خلال اجتماعهم، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر بحزب السلطة أن الكثير ممن يتولون رئاسة المجالس الاستيطانية من "الليكود" ويُعدون من المقربين لنتنياهو أصبحوا في قطيعة معه الآن.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "معاريف"، الأربعاء، أن رؤساء المستوطنات في الشمال يتهمون نتنياهو بعدم الرد على أسئلتهم بشكل مباشر، وقالت إنهم أكدوا له خلال اجتماع "منتدى خط المواجهة" الثلاثاء، أن "حزب الله لا ينبغي أن يكون تحت الردع فحسب، بل يجب أن يصبح بعيدًا عن السياج الحدودي".