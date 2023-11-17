نتنياهو: محاولتنا "لا تنجح" في تقليل الخسائر بصفوف المدنيين بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإبعاد المدنيين عن الضرر خلال قتالها مع حركة حماس في غزة بما في ذلك عن طريق إلقاء منشورات تحثهم على الفرار، لكن محاولاتها لتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى "لا تنجح".

وسأل تلفزيون "سي.بي.إس نيوز" الأمريكي نتنياهو عما إذا كان قتْل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين ضمن ردها على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول سيذْكي جيلا جديدا من الكراهية.

ورد نتنياهو بالقول "أي وفاة بين المدنيين هي مأساة. ولا ينبغي أن يكون لدينا أي قتلى لأننا نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الضرر، بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى".

وقال نتنياهو "لذلك نرسل منشورات، ونتصل بهم على هواتفهم المحمولة ونقول لهم: ’ارحلوا’. وقد غادر كثيرون".

وتقول إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية هو تدمير حماس.