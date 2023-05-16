الخارجية الأمريكية تدرس تعيين مسؤول عن "اتفاقات أبراهام"
يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعيين السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، ليكون مسؤولًا في وزارة الخارجية الأمريكية عن موضوع "اتفاقات أبراهام".
وبحسب موقع "واللا" العبري، لم يكن هذا المنصب موجودًا حتى الآن في وزارة الخارجية الأمريكية. وسيكون استحداثه بمثابة بيان التزام أكثر أهمية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، فيما يتعلق بتعزيز اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية التي روجت لها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال إن "مثل هذه الخطوة ستظهر أيضًا أن الإدارة الأمريكية قررت بذل جهد إضافي للترويج لاتفاقيات جديدة بين إسرائيل والدول العربية الأخرى في الوقت المتبقي حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
ويأتي تعيين شابيرو في هذا المنصب، بعد رحيل نائبة مساعد وزير الخارجية ياعل لامبيرت، التي كانت مسؤولة عن قيادة "منتدى النقب"، والتي ستتولى قريبًا منصب سفير الولايات المتحدة في الأردن.
بالإضافة إلى سبب آخر يتمثل بالضغط من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس على الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز "اتفاقيات أبراهام"، حيث نشر الكونغرس قبل ثلاثة أسابيع، بيان دعم "لاتفاقات أبراهام" بأغلبية 400 عضو مقابل 19، ووفقا للموقع، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن بلينكين لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن استحداث المنصب الجديد وكيفية تحديده بالضبط في التسلسل الهرمي داخل وزارة الخارجية الأمريكية، ويدرس عدة خيارات.
وصرح أحد كبار المسؤولين الأمريكيين، أن الاحتمال الأرجح هو أن يتم تعيين شابيرو كـ "مستشار كبير" في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي سيتعامل مع "اتفاقيات أبراهام" وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.