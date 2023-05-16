الخارجية الأمريكية تدرس تعيين مسؤول عن "اتفاقات أبراهام"

وبحسب موقع "واللا" العبري، لم يكن هذا المنصب موجودًا حتى الآن في وزارة الخارجية الأمريكية. وسيكون استحداثه بمثابة بيان التزام أكثر أهمية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، فيما يتعلق بتعزيز اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية التي روجت لها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال إن "مثل هذه الخطوة ستظهر أيضًا أن الإدارة الأمريكية قررت بذل جهد إضافي للترويج لاتفاقيات جديدة بين إسرائيل والدول العربية الأخرى في الوقت المتبقي حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ويأتي تعيين شابيرو في هذا المنصب، بعد رحيل نائبة مساعد وزير الخارجية ياعل لامبيرت، التي كانت مسؤولة عن قيادة "منتدى النقب"، والتي ستتولى قريبًا منصب سفير الولايات المتحدة في الأردن.