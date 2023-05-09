ما نطاق أزمة المساعدات الناجمة عن القتال في السودان؟

يقول عمال إغاثة إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان يدفع بالبرامج الإنسانية الضعيفة التمويل في المنطقة إلى حافة الانهيار.

وحتى قبل اندلاع أعمال العنف في الـ15 من شهر أبريل/نيسان، كان ملايين الأشخاص في السودان والدول المجاورة يعتمدون على المساعدات بسبب الفقر والصراعات، ومنذ ذلك الوقت لقي المئات مصرعهم، من بينهم 5 على الأقل من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، كما تعرض مخزون المواد الغذائية للنهب وغادر كثيرون من عمال الإغاثة الدوليين المنطقة.

وتسعى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للحصول على 445 مليون دولار إضافية حتى تستطيع توفير احتياجات نحو 860 ألف شخص قد ينزحون إلى دول جوار السودان السبع، وهي تشاد ومصر وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وتاليًا الاحتياجات بحسب البلد.

السودان

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 70 ألف شخص نزحوا داخل السودان منذُ الـ15 من شهر أبريل/نيسان الماضي، وقبل القتال، كان هناك 3.7 مليون نازح داخلي بالفعل، معظمهم في منطقة دارفور حيث تصاعد العنف منذ اندلاع صراع كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من جنوب السودان وإريتريا ومنطقة تيجراي الإثيوبية.