ما نطاق أزمة المساعدات الناجمة عن القتال في السودان؟
يقول عمال إغاثة إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان يدفع بالبرامج الإنسانية الضعيفة التمويل في المنطقة إلى حافة الانهيار.
وحتى قبل اندلاع أعمال العنف في الـ15 من شهر أبريل/نيسان، كان ملايين الأشخاص في السودان والدول المجاورة يعتمدون على المساعدات بسبب الفقر والصراعات، ومنذ ذلك الوقت لقي المئات مصرعهم، من بينهم 5 على الأقل من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، كما تعرض مخزون المواد الغذائية للنهب وغادر كثيرون من عمال الإغاثة الدوليين المنطقة.
وتسعى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للحصول على 445 مليون دولار إضافية حتى تستطيع توفير احتياجات نحو 860 ألف شخص قد ينزحون إلى دول جوار السودان السبع، وهي تشاد ومصر وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وتاليًا الاحتياجات بحسب البلد.
السودان
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 70 ألف شخص نزحوا داخل السودان منذُ الـ15 من شهر أبريل/نيسان الماضي، وقبل القتال، كان هناك 3.7 مليون نازح داخلي بالفعل، معظمهم في منطقة دارفور حيث تصاعد العنف منذ اندلاع صراع كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من جنوب السودان وإريتريا ومنطقة تيجراي الإثيوبية.
وقبل منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، كان نحو 16 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وتشير تقديرات داخلية للأمم المتحدة حصلت عليها "رويترز" إلى أنه من المتوقع ارتفاع هذا الرقم بنحو 5 ملايين، من بينهم 2.5 مليون طفل.
ولم يحصل برنامج مساعدات للسودان تابع للأمم المتحدة، وتبلغ قيمته 1.75 مليار دولار لعام 2023، إلا على 15% من التمويل المطلوب.
جنوب السودان
تتوقع مفوضية شؤون اللاجئين فرار نحو 240 ألف شخص من السودان إلى جنوب السودان، حيثُ وصل بالفعل نحو 35 ألفا، معظمهم عن طريق قوارب عبر نهر النيل إلى مدينة الرنك الحدودية.
ولم يحصل برنامج مساعدات الأمم المتحدة البالغة قيمته 1.7 مليار دولار لهذا العام إلا على 26% من التمويل المطلوب.
تشاد
يتوقع أن يعبر نحو 105 آلاف شخص فروا من السودان الحدود الصحراوية الطويلة إلى تشاد، إذ وصل إلى تشاد بالفعل نحو 30 ألف شخص.
وتشاد من بين الدول التي بها أعلى مستويات الجوع في العالم، وأكثر من ثلث أطفالها دون سن الـ5 يعانون من التقزم، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتستضيف تشاد بالفعل أكثر من 500 ألف لاجئ عانوا من انخفاض المساعدات أو قطعها منذ العام الماضي بسبب نقص التمويل.
وتقول مفوضية شؤون اللاجئين إنها بحاجة إلى أموال إضافية لنقل الوافدين الجدد، الذين ينامون حاليا في ملاجئ مؤقتة، إلى مخيمات اللاجئين القائمة، وبناء خمسة مخيمات جديدة.
وحتى الآن لم يحصل برنامج الأمم المتحدة لهذا العام الذي تبلغ قيمته 674 مليون دولار إلا على 4.6% من التمويل المطلوب.
مصر
تقول مفوضية شؤون اللاجئين إنه من المتوقع أن تستقبل مصر القسط الأكبر من الفارين من السودان، مع توقع وصول نحو 350 ألف لاجىء.
وحتى الآن، دخل نحو 50 ألف فار من السودان إلى مصر، وكثيرون منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إثيوبيا
يُتوقع فرار نحو 85 ألف شخص إلى إثيوبيا، إذ وصل بالفعل نحو 1500 شخص، من بينهم كثيرون من اللاجئين الإريتريين الذين التمسوا الملاذ في السودان. وقال تقرير للأمم المتحدة إن أوائل الوافدين ظهرت عليهم علامات الاضطراب النفسي.
وإثيوبيا لديها بالفعل برنامج مساعدات تابع للأمم المتحدة بقيمة 4 مليارات دولار لعام 2023 في ظل سعيها للتعافي من حرب استمرت عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف وتمخضت عن ظروف تشبه المجاعة لمئات الآلاف، وما حصل عليه هذا البرنامج من تمويل بلغ 20% حتى الآن.
جمهورية أفريقيا الوسطى
يتوقع أن تستقبل هذه الدولة 25 ألف شخص من السودان، وتقول مفوضية شؤون اللاجئين إن أكثر من 6000 شخص وصلوا بالفعل.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد يعيشون في فقر، ونصفهم تقريبا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وتقول الأمم المتحدة إن جمهورية أفريقيا الوسطى تحتاج نحو نصف مليار دولار من المساعدات في عام 2023، ولم يحصل البرنامج حتى الآن إلا على 23% من التمويل المطلوب.
إريتريا
قد تستقبل إريتريا نحو 55 ألف شخص من السودان، على الرغم من عدم تسجيل أي منهم حتى الآن.
وإريتريا من أفقر دول أفريقيا، ويفر الآلاف منها كل عام في محاولة لخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.