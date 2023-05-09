السودان.. 16 قتيلا باشتباكات قبلية وسط حظر تجول

قُتل 16 شخصاً على الأقل في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء؛ ما دفع إلى إعلان أمر بحظر التجوّل في ولاية النيل الأبيض.

وتقع هذه الولاية على الحدود الجنوبية للسودان، وحتى الآن بقيت بمنأى عن القتال الدائر في البلاد منذ اندلاع المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

ولا يبدو أن هذه الاشتباكات القبلية مرتبطة بالصراع على السلطة الدائر في السودان منذ الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي.