حرب الخرطوم تجبر لاجئين من جنوب السودان على العودة لوطنهم المضطرب

وقالت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا: "لم أكن لأعود إلى جنوب السودان. كنت سأذهب إلى أي مكان لكن لم يكن لدي خيار آخر".

وتمكنت لينا من بناء حياة جديدة لنفسها في مدينة أم درمان على نهر النيل في الجهة المقابلة للعاصمة السودانية الخرطوم من خلال العمل خادمة في المنازل.

ثم بدأت الأعيرة النارية تنطلق واضطرت أسرتها إلى شد الرحال وترك حياتهم الجديدة باستثناء زوجها.

واضطر الزوج للبقاء؛ لأنهم لم يكن لديهم ما يكفي من المال لدفع ثمن مقعده في الشاحنات والحافلات التي أقلت لينا وابنهما وابنتهما إلى الحدود في رحلة مرهقة للأعصاب استمرت ليومين على طرق عبر الأدغال.

ولدى وصولهم انضموا إلى آلاف الأشخاص الذين يخيمون في العراء في منطقة الرنك في جنوب السودان في حرم جامعي متهدم تحمل بناياته آثار رصاص من قتال دار قبل عقد من الزمان.

وأنشأ اللاجئون في المنطقة أكواخا بدائية لتؤويهم باستخدام العصي وقطع القماش.

وتوزع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات إغاثة أخرى الطعام والماء وأغطية ومساعدات أخرى.

وقالت لينا: "ارتفاع درجة الحرارة يقتلنا، وهناك بعض الناس ظلوا أربعة أيام دون طعام ولا مكان للنوم والأطفال يمرضون".

وتأمل في أن تساعدها الأمم المتحدة في الانتقال إلى بلد آخر.

"ماذا نفعل؟ لا نعرف"

قلب القتال الوضع الإنساني رأسًا على عقب.

وحتى الشهر الماضي، كان أكثر من 800 ألف لاجئ من جنوب السودان يعيشون في السودان بعد أن فروا من صراع مستمر منذ سنوات طويلة.

ومنذ اندلاع القتال في الخرطوم، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبور أكثر من 30 ألف شخص إلى جنوب السودان، وكان أكثر من 90% منهم من جنوب السودان.

وتقول المفوضية، إن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتخشى وكالات الإغاثة من أن يؤدي هذا التدفق للاجئين إلى تفاقم أزمة إنسانية متردية بالفعل في جنوب السودان الذي يوجد به أكثر من مليوني نازح، ويحتاج ثلاثة أرباع سكانه البالغ عددهم 11 مليون نسمة إلى المساعدات.

وحصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في العام 2011 بعد صراع بين الشمال والجنوب استمر لنحو عقدين. واندلعت حرب أهلية هناك بعد عامين فقط وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.