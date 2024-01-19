قتلى وجرحى إثر انفجارات طالت دوريات عسكرية جنوب اليمن
تعرض عدد من الدوريات العسكرية التابعة للقوات المسلحة في كلٍ من محافظتي شبوة وأبين المتاخمتين، جنوبي اليمن، إلى هجمات، يرجح وقوف عناصر من "تنظيم القاعدة" خلفها، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.
وأفادت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز" بأن "عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور دوريتين عسكريتين منفصلتين، في منطقة وادِ عويمران في مدينة مودية شرق محافظة أبين"، وأسفر الانفجار عن مقتل 3 جنود وجرح 2 آخرين، وحال دون تنفيذ مهام عسكرية مرتبطة بحملة "سهام الشرق" ضد تنظيم القاعدة.
في غضون ذلك، وخلال وقت زمني متقارب، تعرضت دورية عسكرية في وادي سرع بمنطقة المصينعة جنوبي محافظة شبوة لانفجار عبوتين ناسفتين، كانتا مزروعتين في الطريق العام.
وبحسب المصادر، "فقد نجم عن ذلك الاستهداف مقتل مواطن وجرح 2 آخرين، تزامن تواجدهم في محيط موقع الانفجار"، فيما أصيب 4 جنود من قوات دفاع شبوة اللواء الأول".
وأصدر المتحدث العسكري للقوات الجنوبية المسلحة، المقدم محمد النقيب، بياناً صحفياً، حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، أكد فيه "مواصلة التصدي وملاحقة التنظيمات الإرهابية"، لافتاً إلى أن "الدماء الزكية التي تنهمر بسخاء ما هي إلا ضريبة وثمن لحسم هذه المعركة الوجودية والمصيرية".
وشدد النقيب على أنه "لا يمكن أن يتحقق أي سلام مع الإرهاب، وأن محاربته هي الوسيلة الوحيدة لإحلال السلام الذي يشترط نجاحه المستدام استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة".