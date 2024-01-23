مسؤول فلسطيني: إسرائيل دمرت نصف مدارس غزة

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، إن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من نصف المدارس في غزة، الأمر الذي عرضها لأضرار بالغة جعلها غير صالحة للدراسة.

وأضاف الخضور لـ"إرم نيوز"، "لا نستطيع تخيّل كيف سيكون شكل العودة إلى المدارس في غزة، لا سيما في ظل حجم الدمار الهائل الذي حلّ بالقطاع التعليمي"، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي قتل منذ بدء الحرب على غزة والضفة الغربية ما يزيد عن 4300 طالب وطالبة، بينهم 39 طالبا بالضفة، بالإضافة إلى إصابة 8 آلاف طالب".

وأشار إلى أن "مدارس غزة لم تعد آمنة للطلبة حتى لو انتهت الحرب، لا سيما وأنها باتت مأوى لمئات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي المدمر على البيوت والأحياء السكنية"، لافتا إلى أن "العام الدراسي الحالي قد يكون في طي النسيان لعشرات آلاف الطلبة في القطاع"، مؤكدا "نسعى جاهدين لبلورة آلية تستطيع إخراجنا من هذه الكارثة التعليمية".

وبيّن خضور أن "المسيرة التعليمية في الضفة الغربية ليست بأفضل حالًا من غزة فقد غاب التعليم الوجاهي عن أكثر من 100 مدرسة تضم آلاف الطلبة جرّاء الإقتحامات المتكررة لمدن وقرى الضفة وقرب هذه المدارس من نقاط التماس، فضلًا عن أن الطلبة كانوا يتعرضون لعمليات اعتقال وتفتيش ومضايقات من قبل الجنود الإسرائيليين على الحواجز".