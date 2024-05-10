واشنطن تطرح على إسرائيل "بدائل" لكيفية ملاحقة عناصر حماس

قال البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية طرحت على إسرائيل بعض "البدائل" لكيفية ملاحقة عناصر حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل من أجل "إلحاق هزيمة دائمة" بحركة حماس.

وأشار البيان إلى أن واشنطن لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن شحنة الأسلحة التي تم تعليق إرسالها إلى إسرائيل.

رفض التهجير

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن الولايات المتحدة تعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين.

وفي تقريره عن الاتصال مع شكري، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أكد مجدداً "الموقف الواضح للرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح وأن الولايات المتحدة ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".

وأضاف ميلر أن بلينكن "أعرب أيضاً عن دعم الولايات المتحدة إعادة فتح معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل".

من جهته، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز الذي شارك بشكل كبير في المحادثات سيعود إلى الولايات المتحدة الجمعة.

وأوضح أن الأطراف "لم تحل" خلافاتها، لكن الولايات المتحدة "لا تتخلى عن كل أمل" في أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق.