مباحثات أردنية فرنسية حول اتخاذ موقف دولي واضح لوقف حرب غزة

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي، مع نظيرته الفرنسية، جهود اتخاذ موقف دولي واضح إزاء كارثية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وناقش الوزيران، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتلقى الصفدي كذلك اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني الذي ترأس بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، في إطار عملية التشاور المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

في ذات الإطار، أكد الصفدي في اتصال مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأنروا"، "دعم الأردن الكامل للوكالة في عملها المستمر لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة وهو يواجه دمارية العدوان الاسرائيلي الغاشم".