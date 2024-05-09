بعد قرار حظر الأسلحة.. هل يضر قرار بايدن بجهوزية إسرائيل العسكرية؟

تلك التصريحات أصابت الإسرائيليين بحالة لم يعيشوها سابقًا، فهم يعدّون بايدن حليفهم الأول في العالم، ولم يكن متوقعًا أن يصدر منه، بحسب مراقبين، ذلك التعنيف الذي وصل إلى حد التهديد، في مسألة شديدة الحساسية لدى إسرائيل.

ورأت شبكة "سي إن إن" بعد تصريحات بايدن، أن ربطه العلني لشحنات السلاح الأمريكي بسلوك إسرائيل قد يؤدي إلى توسيع الخلاف بينه وبين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي تحدث معه عبر الهاتف يوم الاثنين.

على الجهة الأخرى، أكدت الشبكة أن الصراع في الشرق الأوسط استهلك الكثير من وقت وشعبية بايدن خلال الأشهر الماضية، حتى وهو يعمل على الترويج لإنجازاته المحلية أمام الناخبين الأمريكيين.