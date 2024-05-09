"حماس تعشق بايدن".. تغريدة بن غفير تثير جدلاً في إسرائيل

إلى ذلك، هدد بتوقيف تسليم شحنات أخرى من الأسلحة إذا أقدمت إسرائيل على اجتياح رفح. وتابع "نواصل العمل على ضمان أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي جاءتها من الشرق الأوسط أخيرا.. لكننا لن نقدم أسلحة وذخيرة مدفعية".

لكنه رأى في الوقت عينه أن ما تقوم به إسرائيل في رفح الآن من عمليات عسكرية "لم يرق بعد إلى مستوى اجتياز الخط الأحمر بدخول مناطق كثيفة السكان".

وكانت القوات الإسرائيلية حذرت السكان في شرق رفح، قبل يومين، ودعتهم إلى إخلاء الأحياء التي يوجَدون فيها، ثم نفذت تقدماً برياً، وسيطرت لاحقا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

بينما تعالت التحذيرات الدولية من اجتياح المدينة التي تكتظ بأكثر من مليون ونصف المليون نازح، فروا من الحرب في شمال ووسط غزة، وما زالوا محشورين في تلك المدينة الجنوبية وسط ظروف معيشية مزرية.