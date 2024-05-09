خيبة أمل إسرائيلية بعد تهديد بايدن بوقف إمدادات الأسلحة

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان، "مخيّبا للآمال".

وبين إردان لإذاعة "مكان" الإسرائيلية العامة "إنه أمر صعب جدًّا وتصريح مخيّب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب"، وفقًا لفرانس برس.

وهدد بايدن أمس الأربعاء، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح.