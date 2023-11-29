صعوبات تعرقل مشروع "السيارة الخضراء" في الجزائر

وتصل بشكل شبه يومي أصناف جديدة من السيارات إلى الموانئ الجزائرية، عبر عروض مغرية تهدف إلى أن تتناسب مع القدرة الشرائية للجزائريين.

وفي يوليو الماضي وصلت أول سيارة كهربائية 100% إلى الجزائر، عبر ميناء مستغانم غرب البلاد، إذ تخطط السلطات كغيرها من دول العالم، إلى التخلي تدريجيا عن السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الوقود أو البنزين لصالح السيارات الهجينة والكهربائية لاسيما في ظل مساعي كبرى الشركات العالمية للتخلي نهائيا عن المحركات التقليدية بحلول عام 2035.

ويعتبر المواطن الجزائري عبد الحكيم. س، وهو مدرس بالتعليم الثانوي أنّ سعر السيارات الكهربائية والهجينة مرتفع للغاية، ومقارنة مع التكلفة التقليدية فإن الفارق قد يتراوح بين 7 آلاف و20 ألف دولار.

وقال عبد الحكيم لـ "إرم نيوز" إن السعر الابتدائي لسيارة كهربائية يتم تسويقها في الجزائر يقدر بـ 35 ألف دولار أمريكي، مقابل سعر منخفض للمركبة الهجينة التي قد تصل إلى 20 ألف دولار، علما أن السيارة الهجينة القابلة للشحن تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي عكس السيارة الكهربائية التي تعمل بهذه الطاقة فقط، وفق تعبيره.

وفي المقابل يوضح سمير فراجي، وهو مستورد مستقل للسيارات في الجزائر، أن هناك طلبا على بعض العلامات التي توفر سيارات كهربائية رخيصة الثمن وموجهة لذوي الدخل المحدود منها سيارات صينية.

ونبه فراجي في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن الأهم بالنسبة لهذا النوع من السيارات هو البطاريات المرفقة التي تعد أهم وأغلى قطعة.

وقد لجأت بعض العلامات أو الشركات المتخصصة إلى تشجيع المواطنين على الإقبال على السيارات الكهربائية وشراء البطارية؛ ما يخفض سعرها الأصلي بنحو 30 %، بينما بدأت عروض أخرى لشركات عالمية في التدفق إلى الجزائر التي لا يمكن أن تنتج سيارات كهربائية بنسبة 100 في المائة قبل عام 2027، وفق التقديرات.