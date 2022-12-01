الجزائر.. أحكام بالسجن لـ 3 رؤساء حكومات ووزراء سابقين بقضايا فساد
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن بحق عشرة وزراء سابقين، بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، وسلفه عبدالمالك سلال، والوزير الأول السابق نور الدين بدوي.
وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، في ملف الفساد الذي يلاحق فيه 10 وزراء بإدانة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والحكم عليه بـ 12 سنة سجنًا نافذًا، والحكم على سلفه عبدالمالك سلال بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة عبدالعزيز بوتفليقة، وهو نورالدين بدوي بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا، وفق ما أكدته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وخلال الجلسة ذاتها، وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أقصى عقوبة بحق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة، عبدالسلام بوشوارب وعبدالحميد طمار، بإدانتهما بـ 20 سنة سجنًا نافذًا مع أوامر بالقبض الدولي عليهما.
كما قضت المحكمة بتسليط عقوبة السجن بأربع سنوات بحق وزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات سجنًا نافذًا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، مع تسليط العقوبة ذاتها على خليفته أرزقي براقي، وتسليط عقوبة السجن بأربع سنوات على وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون.
وبدأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، يوم الإثنين الماضي، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخليفتيه عبدالمالك سلال ونور الدين بدوي، إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة محافظين سابقين، في قضايا فساد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق"، فإن هذا الملف هو الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين.