الجزائر.. أحكام بالسجن لـ 3 رؤساء حكومات ووزراء سابقين بقضايا فساد

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن بحق عشرة وزراء سابقين، بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، وسلفه عبدالمالك سلال، والوزير الأول السابق نور الدين بدوي.

وقضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، في ملف الفساد الذي يلاحق فيه 10 وزراء بإدانة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والحكم عليه بـ 12 سنة سجنًا نافذًا، والحكم على سلفه عبدالمالك سلال بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة عبدالعزيز بوتفليقة، وهو نورالدين بدوي بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا، وفق ما أكدته صحيفة "الشروق" الجزائرية.