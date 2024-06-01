قاذفة صواريخ أمريكية في البحر الأحمر
قاذفة صواريخ أمريكية في البحر الأحمرالجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين و5 مسيّرات

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الجمعة، إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة دون طيار فوق خليج عدن، و4 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وأفادت في بيان نقلته "رويترز"، بأن القوات الأمريكية دمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر.

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وأضافت "سنتكوم" أنها دمرت الطائرة المسيرة التي أُطلقت فوق خليج عدن.

وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن قواتها دمرت، منصتي إطلاق صواريخ في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي باليمن.

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