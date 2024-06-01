الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين و5 مسيّرات

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الجمعة، إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة دون طيار فوق خليج عدن، و4 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وأفادت في بيان نقلته "رويترز"، بأن القوات الأمريكية دمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت فوق البحر الأحمر وسقطت واحدة في البحر.