فتح تستأنف الاتصالات مع حماس بشأن المصالحة والتهدئة

كشف الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل، عن استئناف الاتصالات بين حركته وحماس، والتي كانت منقطعة منذ فترة طويلة؛ لبحث العديد من الملفات المشتركة بينهما.

وقال حمايل، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الحركتين استأنفتا اتصالاتهما لبحث ملفي المصالحة والتهدئة في قطاع غزة"، مشيرا أن هذه الاتصالات تسير بشكل إيجابي ويمكن أن تحقق نتائج جيدة.

وأوضح حمايل، أن الاتصالات تجري بشكل مباشر وغير مباشر بين الحركتين منذ فترة وجيزة، رافضا الإفصاح عن طبيعة تلك الاتصالات أو الطريقة التي تدار بها.