فتح تستأنف الاتصالات مع حماس بشأن المصالحة والتهدئة
كشف الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل، عن استئناف الاتصالات بين حركته وحماس، والتي كانت منقطعة منذ فترة طويلة؛ لبحث العديد من الملفات المشتركة بينهما.
وقال حمايل، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الحركتين استأنفتا اتصالاتهما لبحث ملفي المصالحة والتهدئة في قطاع غزة"، مشيرا أن هذه الاتصالات تسير بشكل إيجابي ويمكن أن تحقق نتائج جيدة.
وأوضح حمايل، أن الاتصالات تجري بشكل مباشر وغير مباشر بين الحركتين منذ فترة وجيزة، رافضا الإفصاح عن طبيعة تلك الاتصالات أو الطريقة التي تدار بها.
وفيما يتعلق بالمباحثات الأمريكية والدولية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، أكد القيادي في فتح، أن هذا الملف شأن داخلي فلسطيني، وأنه لا يمكن القبول بتدخل أي طرف خارجي فيه، خاصة الولايات المتحدة التي تنحاز بشكل واضح لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
وأضاف: "الفلسطينيون وحدهم من يقررون مستقبل غزة، وحركة فتح منفتحة نحو الحوار مع جميع مكونات الشعب الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس بهذا الشأن، ولن نقبل تدخل أي طرف خارجي بهذا الملف".
وشدد حمايل، على ضرورة "وجود موقف فلسطيني موحد من الأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية بما يشكل سدا أمام أي مخطط خارجي"، مؤكدا أن حركته مرنة جدا بهذا الشأن.
واستنكر القيادي الفلسطيني، مصادقة مجلس النواب الأمريكي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية للولايات المتحدة، مؤكدا أن القرار خطير للغاية وتجاوز للأعراف والمواثيق الدولية.