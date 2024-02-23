اتفاق مرتقب بين موريتانيا وأوروبا بشأن الهجرة.. والمعارضة تحذّر

المعارضة تحذّر

ووفقا لإذاعة فرنسا الدولية فقد أثارت التسريبات حول مضمون الاتفاق جدلا ومخاوف في أوساط المعارضة الموريتانية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، التي طالبت بتوضيح من الحكومة حول طبيعة التزامها.

ودعا معارضو الاتفاقية الحكومة إلى اعتماد الصراحة مع الموريتانيين، وتقديم بيانات واضحة ومفصّلة عن الاتفاق، وطبيعة التزامات موريتانيا بموجبها، لا سيّما فيما يتعلّق بالنقطة الخاصة بإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين غير المصرّح لهم بدخول أوروبا إلى موريتانيا، وفق محمد لمين شعيب، مسؤول الشؤون السياسية في حزب التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حزب المعارضة الرئيسي.

وأضاف المصدر ذاته: "تثير هذه النقطة مخاوف كثيرة، نحن دولة ذات موارد وخدمات محدودة وتواجه بالفعل ضغوطا متعددة"، مؤكدا أنّ المعارضة ترغب في التشاور بشأن هذا الموضوع.

ويشدّد المعارض على "أن يكون هناك توافق حول هذا النصّ قبل التوقيع عليه، وإلا فإنه يخاطر بالتأثير على الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد" وفق تعبيره.

الداخلية تطمئن

وحاولت وزارة الداخلية طمأنة المعارضين وتهدئة المخاوف عبر نفيها في بيان صحفي رغبتها في استقبال المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وأوضح البيان الصحفي أن الوثيقة المقترحة لا تزال قيد الدراسة لجعلها "أكثر توازنًا" وتخدم "مصالح الطرفين"، بحسب قوله.

وأصبحت موريتانيا دولة عبور رئيسة عبر المحيط الأطلسي للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. وتمثّل مدينة نواذيبو المطلة على المحيط في شمال البلاد نقطة الانطلاق الرئيسة، وبحسب أرقام السلطات الإسبانية، في يناير/ كانون الثاني 2024، فإنّ ثمانية قوارب قدمت من موريتانيا من أصل عشرة قوارب وصلت إلى جزر الكناري.