موريتانيا.. المعارضة تنقسم قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية

تشهد المعارضة الموريتانية حالة من الانقسام مع إثارة شكاوى بين قياداتها دفعت إلى رفع الحصانة عن أحد النواب، قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.

ورفع مكتب البرلمان الموريتاني للمرة الثانية، أمس الأول الثلاثاء، الحصانة عن النائب المعارض عن حزب "الصواب" والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيدي.

وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها، اليوم الخميس، أنّ "هذا القرار يأتي في أعقاب شكوى قدمها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود ضد النائب بتهمة "التشهير والقذف"، وهو قرار يسلط الضوء على الانقسامات بين بعض أحزاب المعارضة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) المقبل".

ويأتي رفع الحصانة عن "اعبيدي" بعد أسبوع من شكوى ولد مولود ضده؛ بسبب بث تسجيل فيديو يدّعي فيه "اعبيدي" أن العديد من المرشحين السابقين مثل ولد مولود حصلوا على مبلغ كبير من المال من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، خلال الحملة الرئاسية للعام 2019.