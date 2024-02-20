لوموند: أوروبا تراهن على موريتانيا لمواجهة الهجرة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن الأوروبيين يراهنون على موريتانيا للمساعدة في الحد من تدفقات المهاجرين، ويسعون إلى رسم خريطة طريق مع نواكشوط على غرار الاتفاق الذي عقد مع تونس في الصيف الماضي.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، توجّهت إلى نواكشوط لمناقشة الشراكة العالمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن وقضية الهجرة، بعد تسجيل أرقام غير مسبوقة من المهاجرين في جزر الكناري.

وترى أن اختيار نواكشوط ليس من قبيل الصدفة، إذ شهد يناير/كانون الثاني، ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين سجلتهم وكالة "فرونتكس" الأوروبية وارتفاعا حادا في جزر الكناري.

وفي المقابل تراجع عدد الوافدين من طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث دخل 1511 شخصًا في يناير/كانون الأول، بانخفاض بنسبة 71%، وهو أمر أرجعه التقرير إلى الاتفاق الأوروبي التونسي.