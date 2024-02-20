لوموند: أوروبا تراهن على موريتانيا لمواجهة الهجرة
قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن الأوروبيين يراهنون على موريتانيا للمساعدة في الحد من تدفقات المهاجرين، ويسعون إلى رسم خريطة طريق مع نواكشوط على غرار الاتفاق الذي عقد مع تونس في الصيف الماضي.
وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، توجّهت إلى نواكشوط لمناقشة الشراكة العالمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن وقضية الهجرة، بعد تسجيل أرقام غير مسبوقة من المهاجرين في جزر الكناري.
وترى أن اختيار نواكشوط ليس من قبيل الصدفة، إذ شهد يناير/كانون الثاني، ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين سجلتهم وكالة "فرونتكس" الأوروبية وارتفاعا حادا في جزر الكناري.
وفي المقابل تراجع عدد الوافدين من طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث دخل 1511 شخصًا في يناير/كانون الأول، بانخفاض بنسبة 71%، وهو أمر أرجعه التقرير إلى الاتفاق الأوروبي التونسي.
ولفتت لوموند إلى أن الأوروبيين عقدوا شراكات مع بلدان أخرى في شمال إفريقيا، وخاصة موريتانيا، تضمنت مشاريع تنموية اقتصادية، وتقدم دعما لمشاريع الطاقة المتجددة والأمن إضافة لقضية الهجرة غير النظامية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للمسؤولين الموريتانيين في نواكشوط: "أود أن أؤكد التزامكم بإنقاذ المهاجرين الذين يسلكون طريق المحيط الأطلسي، وهو أحد أخطر الطرق في العالم".
وأضافت: "ناقشنا إعلانًا مشتركًا وخريطة طريق، سنضع اللمسات النهائية عليهما في الربيع، مصحوبًا بغلاف مالي - أكثر من 210 ملايين يورو (حوالي 220 مليون دولار) بحلول نهاية العام ستقدم لإدارة الهجرة، وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، وأيضًا للاستثمار في الوظائف والمهارات وريادة الأعمال".
لكن التقرير أكد أن خريطة الطريق هذه لا تزال قيد التفاوض، وتوقع أن يتم استخدام 14 مليون يورو لتغطية التكاليف المرتبطة بوصول 150,000 لاجئ مالي.
كما من المنتظر أن يتم تخصيص جزء آخر للاتفاقيات مع المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل العودة، ويُنتظر أن تتيح الموارد تحسين مراقبة الحدود والسواحل، حيث إن الجمارك الموريتانية، وسفنها العشرين، غير قادرة على تغطية 750 كيلومترًا من الساحل البحري.
وكشفت لوموند أن المفوضية الأوروبية أرادت نشر عملاء وكالة "فرونتكس" في موريتانيا، كما حدث في السنغال، غير أن نواكشوط طلبت في المقابل مزيدا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، وهو أمر يقول مصدر أوروبي إنه ليس بيد بروكسل لوحدها.
وعلى الرغم من عدم وجود عملاء من الوكالة في موريتانيا، إلا أن التقرير أكد أن الحرس المدني الإسباني حاضر بقوة في البلاد، بعدما وقعت مدريد ونواكشوط شراكة لمنع تدفق زوارق المهاجرين بين السنغال أو موريتانيا وجزر الكناري.