فرنسية أم إنجليزية؟.. جدل في المغرب بسبب لغة التعليم

يتفاعل الجدل في المغرب عقب توقيع الحكومة اتفاقية مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض لإصلاح التعليم تضمن التركيز على التدريس بالفرنسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي المطالب في البلاد من أجل الالتزام بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية، وفق ما تعهدت به الحكومة سابقا.

وبموجب الاتفاق الذي وقع الإثنين، تمنح فرنسا المغرب قرضا بمبلغ 145 مليون دولار، من أجل تمويل إصلاح التعليم مع التركيز بالخصوص على "تدريس الفرنسية" و"التدريس بالفرنسية"، إضافة إلى الحد من التسرب المدرسي في المرحلة الإعدادية.

وأشارت مواقع مغربية إلى أن الحكومة سبق أن كشفت أنها ستتجه نحو الاعتماد على اللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.