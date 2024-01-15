لصالح العربية والأمازيغية.. تزايد مطالب تحجيم "الفرنسية" في المغرب

تتواصل الدعوات في المغرب، لتحجيم دور اللغة الفرنسية في مجموعة من المؤسسات والإدارات الحكومية؛ بعدما هيمنت هذه اللغة لسنوات في جميع القطاعات، على حساب حقوق اللغتين العربية والأمازيغية الرسميتين في المملكة.

وقدم فريق حزب "الحركة الشعبية" في مجلس النواب المغربي، مقترح قانون يهدف إلى "فرض اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو كلتيهما معا، في جميع التفاعلات والأعمال والقرارات والعقود والمراسلات والوثائق التابعة للإدارات والمؤسسات الحكومية والجماعات الترابية".

وينص مقترح القانون، على "إتمام أحكام المادة 15 من القانون المتعلق بمدونة الشغل، بجعل اللغة العربية أو الأمازيغية إلزامية في تحرير عقود العمل، مع ترك خيار استخدام إحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية".

ويستند هذا المقترح، وفق وثيقة اطلع عليها "إرم نيوز"، إلى الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على أن "اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. كما تعد اللغة الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".