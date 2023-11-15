ملك الأردن: "حل الدولتين" يمثل انتصاراً لإنسانيتنا المشتركة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، مقالاً للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد فيها أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، معتبرًا هذا الحل "انتصارًا لإنسانيتنا المشتركة".

وقال ملك الأردن إن آلاف الضحايا خلال ما يزيد على شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وإن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة، متسائلًا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟".

وأضاف العاهل الأردني: "لا يمكن للإسرائيليين الاعتقاد بأن الحلول الأمنية وحدها ستضمن سلامتهم واستمرارهم في حياتهم كالمعتاد، بينما يعيش الفلسطينيون في البؤس والظلم"، مشددًا على أن الوعد بمستقبل سلمي سوف يغيب عن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء مع غياب الأفق السياسي.

وأكد أن القيادة الإسرائيلية التي لا ترغب في سلوك طريق السلام على أساس حل الدولتين، لا يمكنها أن توفر الأمن لشعبها.