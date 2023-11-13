العاهل الأردني يرفض أي سيناريو إسرائيلي لإعادة احتلال غزة

عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، عن رفضه لأي "سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها".

وأضاف الملك الأردني خلال لقائه مسؤولين كبارًا وسياسيين، أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني" في الصراع الدائر أن "ينجحا"، مؤكدًا على ضرورة "وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".

وشدد على أهمية "وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية"، منبها إلى أن "غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية"، حسبما أورد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الملك عبد الله الثاني، أكد أن "الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية".

وطالب "المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر العاهل الأردني أن "ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية".

وبين أنه "حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".

وجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو "الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة".

وقال ملك الأردن إن "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار".