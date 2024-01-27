العراق.. مخاوف من زيادة نشاط داعش في المرحلة المقبلة

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، لـ"إرم نيوز"، إن "الوضع العراقي الأمني مستقر والقوات العراقية مسيطرة بشكل كامل على مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية، لكن هذا لا يعني أن تنظيم داعش الإرهابي انتهى بشكل تام".

وبين وتوت أن "داعش مازال يتواجد في المدن العراقية عبر خلاياه النائمة والمضافات في المناطق الصحراوية، إضافة لاختباء عناصره في المناطق الجبلية، وهذا يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر ومنع أي تراخ أو ثغرات تسهّل تسلل عناصر التنظيم لشن هجمات داخل المدن ضد الأمن أو المدنيين".

وأضاف أن "المخاوف والتحذيرات مستمرة من تزايد نشاط تنظيم داعش، بسبب وجود الخلايا النائمة مع استمرار الهجمات الإرهابية بشكل متفرق على القطعات العسكرية في المدن المحررة، ومؤكد أن التنظيم سيسعى لزيادة نشاطه حتى يثبت أنه مازال موجودا، ولهذا يجب الحذر من ذلك وزيادة الجهد الاستخباراتي في ملاحقة الخلايا النائمة".