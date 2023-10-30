الخارجية الأمريكية تدعو إدارة بايدن لإعادة المياه إلى غزة
كشفت وثيقة نشرتها صحيفة "Haaretz" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إدارة جو بايدن للضغط على إسرائيل لإعادة ضخ المياه إلى قطاع غزة.
ويقدر القائمون على الوثيقة، بوجود 52,000 امرأة حامل في غزة، وأكثر من 30,000 طفل رضيع دون سن ستة أشهر يشربون المياه المالحة والملوثة.
وبسبب تفاقم نقص المياه في قطاع غزة، نصحت الوثيقة الإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين وربما إنقاذ العديد من الأرواح.
يأتي ذلك في وقت قامت فيه إسرائيل بقطع الخدمات الحيوية اللازمة لسكان غزة للحصول على المياه، بما في ذلك الكهرباء والوقود الضروريين لتحلية المياه وتشغيل مضخات المياه، بينما حذَّر العاملون في المجال الصحي من أن نقص المياه يشكل خطرًا على انتقال الأمراض المعدية.