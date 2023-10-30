الخارجية الأمريكية تدعو إدارة بايدن لإعادة المياه إلى غزة

كشفت وثيقة نشرتها صحيفة "Haaretz" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إدارة جو بايدن للضغط على إسرائيل لإعادة ضخ المياه إلى قطاع غزة.

ويقدر القائمون على الوثيقة، بوجود 52,000 امرأة حامل في غزة، وأكثر من 30,000 طفل رضيع دون سن ستة أشهر يشربون المياه المالحة والملوثة.