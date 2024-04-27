بشأن "صفقة التهدئة".. ما تداعيات مواقف حماس الجديدة على اجتياح رفح؟

تشير المواقف الجديدة لحركة حماس بشأن مفاوضات التهدئة مع إسرائيل، التي تُجرى بوساطة إقليمية ودولية، إلى قرب التوصل لصفقة تنهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أشهر، خاصة مع المرونة التي أبدتها الحركة مؤخرًا.

وخلال الأيام الماضية، أبدت حماس مرونة غير مسبوقة بشأن مفاوضات التهدئة، مؤكدة استعدادها للتخلي عن سلاح جناحها المسلح "كتائب القسام" في حال أقيمت الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، مثلما أبدت قبولها بهدنة لخمسة أعوام أو أكثر مع إسرائيل.

مقترح قيد الدراسة

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، في بيان صحفي، إن "حركته تسلّمت من إسرائيل ردًا رسميًا فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار"، لافتًا إلى أن "الحركة تعمل حاليًا على دراسة المقترح قبل إعلان ردها".

كما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "تل أبيب أبلغت القاهرة أنها مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، لكن إذا لم يُحرَز تقدم قريبًا ستمضي قدمًا في شن هجوم بري على رفح".

وأوضح المسؤولون أن "المحادثات مع المصريين كانت بنّاءة، وأن الرسالة الإسرائيلية أشارت إلى أن هناك موعدًا نهائيًا واضحًا لاجتياح رفح، وأن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المحادثات"، وفق الموقع.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن "الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، والإفراج عن حوالي 900 فلسطيني من السجون الإسرائيلية".