"نيويورك تايمز" تكشف خفايا مثيرة عن ليلة "طوفان الأقصى"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، تفاصيل مثيرة عن ليلة هجوم حماس ضد إسرائيل (طوفان الأقصى)، في السابع من أكتوبر الحالي، معتبرة أن ما وصفتها بـ"سنوات الإخفاقات الإسرائيلية" هي التي أدت إلى الهجوم.

وقالت الصحيفة: "في الساعة الثالثة من فجر ذلك اليوم، لم يستطع رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، تحديد ما إذا كان الذي يراه مجرد تدريب عسكري آخر لحماس"، مشيرة إلى أن "المسؤولين أمضوا ساعات في مقار الشاباك يراقبون نشاط حماس في قطاع غزة، والذي لم يكن نشاطا معتادا في هذا الوقت من منتصف الليل".

واقتنع المسؤولون في البداية، بحسب "نيويورك تايمز"، "أن حماس ليست مهتمة بالذهاب إلى حرب مع إسرائيل، قبل أن يكتشفوا أن هذا النشاط ليس مجرد تدريب في منتصف الليل".

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين دفاعيين قولهم: "مع مرور الوقت، اعتقد بار أن حماس قد تحاول شن هجوم على نطاق ضيق، فناقش مخاوفه مع كبار الجنرالات الإسرائيليين وأمر بانتشار فريق (تيكيلا)، وهي مجموعة من قوات النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإلى أن اقتربت بداية الهجوم، لم يصدق أحد أن الوضع كان خطيرا بما فيه الكفاية لإيقاظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من نومه".