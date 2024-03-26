بن غفير مهاجمًا بايدن: يفضل مصالحه الضيقة على انتصار إسرائيل

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه "يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار إسرائيل".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها القناة "13" العبرية مع بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قهوة يهودية)، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

ويتعرض بايدن لانتقادات واسعة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بلغت ذروتها أمس الاثنين، بعد إحجام واشنطن عن استخدام سلطة النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الحرب في غزة.

وقال بن غفير إن "الولايات المتحدة صديقتنا لكن بايدن يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار دولة إسرائيل، وسيكون الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أفضل لنا".

وأكد أن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد تل أبيب إلى واشنطن ردًّا على القرار الأمريكي في مجلس الأمن كان "خطوة صحيحة"، و"يجب أن نستمر في هذا الاتجاه".