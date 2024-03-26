بن غفير مهاجمًا بايدن: يفضل مصالحه الضيقة على انتصار إسرائيل
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه "يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار إسرائيل".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها القناة "13" العبرية مع بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قهوة يهودية)، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".
ويتعرض بايدن لانتقادات واسعة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بلغت ذروتها أمس الاثنين، بعد إحجام واشنطن عن استخدام سلطة النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الحرب في غزة.
وقال بن غفير إن "الولايات المتحدة صديقتنا لكن بايدن يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار دولة إسرائيل، وسيكون الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أفضل لنا".
وأكد أن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد تل أبيب إلى واشنطن ردًّا على القرار الأمريكي في مجلس الأمن كان "خطوة صحيحة"، و"يجب أن نستمر في هذا الاتجاه".
والاثنين، صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا بن غفير إلى وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال إن "إسرائيل إذا فعلت ذلك فسيتم إطلاق سراح المحتجزين في القطاع".
وتابع: "لقد حان الوقت لاجتياح رفح، يجب ألا نتأخر. إذا أنهوا الحرب، فلن أكون في الحكومة".
ومنذ مدة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني، دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت قتلى وجرحى.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".