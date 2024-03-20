بن غفير يسلّح 100 ألف إسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أن 100 ألف إسرائيلي حصلوا على تراخيص بحمل أسلحة نارية منذ هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حسبما أفاد الإعلام العبري، الثلاثاء.

وذكر الوزير الإسرائيلي خلال اجتماع عقده مع نواب حزبه "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، الاثنين، أن الأسبوع الحالي شهد وصول عدد الإسرائيليين الذين حصلوا على تراخيص سلاح إلى 100 ألف.

ونقل عنه موقع "كيكار هاشابات" العبري، قوله إنه "من بين قرابة 300 ألف طلب بالحصول على تراخيص بحمل السلاح، منذ بدء الحرب، فإنه تمت المصادقة على 100 ألف ترخيص لمواطني إسرائيل"، لافتا إلى أنه "كان يتطلب قرابة 20 عامًا من العمل لبلوغ هذا الرقم".

وأضاف بن غفير أن "هناك من ينظرون إليه على أنه غريب الأطوار أو أنه يتسبب في انقسام الشعب الإسرائيلي والتسبب في مقتل المواطنين بفعل السلاح الذي أصبح في متناول الأيدي، لحقيقة هي أن الإسرائيليين قُتِلوا بالفعل، حيث لم يكن لديهم سلاح"، في إشارة إلى الهجوم على المستوطنات.