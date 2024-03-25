نتنياهو يهدد أمريكا إذا لم تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعّد بالغاء زيارة وفد مقررة إلى واشنطن بحال لم تستخدم أمريكا "الفيتو" ضد مقترح بمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً، إلى تبنّي نص يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في غزة، حيث سبق للولايات المتحدة أن أعاقت طلبا مشابها عدة مرات، لكن واشنطن أظهرت مؤخرا مؤشرات الى تغيير في لهجتها مع حليفتها إسرائيل.