نتنياهو يهدد أمريكا إذا لم تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعّد بالغاء زيارة وفد مقررة إلى واشنطن بحال لم تستخدم أمريكا "الفيتو" ضد مقترح بمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً، إلى تبنّي نص يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في غزة، حيث سبق للولايات المتحدة أن أعاقت طلبا مشابها عدة مرات، لكن واشنطن أظهرت مؤخرا مؤشرات الى تغيير في لهجتها مع حليفتها إسرائيل.
واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أمريكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة وربطته بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.