جامعة "سيانس بو" تغلق فرعها الرئيسي في باريس إثر تظاهرات مؤيدة لغزة

أعلنت جامعة "سيانس بو" الفرنسية العريقة، الخميس، أنها ستغلق ليوم الجمعة فرعها الرئيسي في باريس بعد أن احتل طلاب محتجّون مؤيدون للفلسطينيين مبان جديدة في حرم الجامعة، وفق "فرانس برس".

وفي رسالة تلقاها موظفوها، مساء الخميس، قال قسم الموارد البشرية في "معهد العلوم السياسية في باريس" (سيانس بو) إن المباني الواقعة في وسط العاصمة الفرنسية "ستظل مغلقة الجمعة 3 أيار/مايو. نطلب منكم مواصلة العمل من المنزل".

وفي سيناريو مشابه للاحتجاجات التي هزّت عدد من كبريات الجامعات في الولايات المتحدة، نظّم طلاب في جامعة "سيانس بو" مؤيدون للفلسطينيين تحركات عديدة.

وجاءت الاحتجاجات اعتراضاً على استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والأزمة الإنسانية التي نتجت عنها في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفرنسا التي تقيم فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا هي أيضاً موطن لأكبر عدد من اليهود في العالم بعد إسرائيل والولايات المتّحدة.

وتدعو "لجنة فلسطين" في "سيانس بو" إدارة الجامعة إلى "إدانة واضحة لممارسات إسرائيل" و"إنهاء أيّ تعاون" مع أيّ من "المؤسسات والكيانات" التي تتّهمها بالضلوع "في القمع المنظّم للشعب الفلسطيني".

ومطلع الأسبوع، نددت بهذه التحركات الاحتجاجية رئيسة السلطة المحلية للعاصمة الفرنسية فاليري بيكريس التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، مستنكرة ما اعتبرته "أقلية متطرفة تدعو إلى الكراهية المعادية للسامية".