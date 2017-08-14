الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية

تسلم الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، 8 آليات قتال مدرعة و10 آليات تموين ذخائر مدفعية من الولايات المتحدة.

وفي تصريح صحفي أثناء حفل تسليم أقيم في قاعدة بيروت البحرية، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان، إليزابيث ريتشارد:”نحن هنا لتسليم 8 مركبات قتالية من طراز برادلي M2A2 ، كشحنة أولى من إجمالي 32 مركبة برادلي ستسلم تباعًا في الأشهر المقبلة”.

وأضافت السفيرة:”هذه المساعدة تمثل استثمارًا بأكثر من 100 مليون دولار، وسوف تزود الجيش اللبناني بقدرات جديدة لحماية لبنان، وحماية حدوده، ولمكافحة الإرهابيين”.

وأشارت السفيرة إلى أنه”خلال الأشهر المقبلة، سيخضع العسكر اللبنانيون لتدريب مكثف بهدف التعرف على كيفية تشغيل وصيانة هذا النظام القتالي الجديد المتطور جدًا”.

وأوضحت السفيرة أن”الهدف من هذه المساعدات هو تعزيز القدرات القتالية للجيش لمواصلة مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان”.

من جهته، أشار العميد الركن جان فرح، إلى”الأثر الكبير للمساعدات الأمريكية في دعم مهمات الجيش، لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة الإرهاب”.

وأثنى فرح على”الجهود المبذولة لتطوير علاقات التعاون القائمة بين جيشي البلدين”.

يذكر أن الولايات المتحدة قدّمت، في الأشهر الأخيرة، مجموعة من التجهيزات الدفاعية إلى الجيش اللبناني.

وتأتي هذه المساعدات في الوقت الذي يستعد فيه الجيش اللبناني لشن معركة ضد تنظيم داعش في جرود بلدتي القاع ورأس بعلبك، والتي سبق للجيش قبل أيام أن استهدف فيها مراكز التنظيم وأوقع جرحى في صفوفه.