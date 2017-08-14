المخابرات الروسية توقف 4 عناصر من داعش خططوا لاعتداءات انتحارية في موسكو

أعلنت المخابرات الروسية، اليوم الإثنين، توقيف 4 أشخاص تشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية على مراكز تجارية ووسائل للنقل العام في موسكو.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي “اف أس بي” في بيان بأن الموقوفين الأربعة، وهم روسي واحد و3 من جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى، كانوا يعدون “سلسلة هجمات على مواقع تلقى ارتياداً كثيفاً، بينها وسائل النقل العام ومراكز تجارية كبرى في موسكو، باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة شديدة القوة”، موضحاً أنهم أوقفوا في العاصمة موسكو.

وأعلن الجهاز عن توقيف زعيم الخلية المبعوث من طرف تنظيم داعش، وخبير في صنع العبوات وانتحاريين اثنين، لكنه لم يذكر تاريخ المداهمة.

وأضاف البيان، أن هذه المخططات يقف وراءها مبعوثان لتنظيم داعش في سوريا مطلوبان دولياً، وهما “ت. م. نزاروف” الذي عرفت عنه وسائل الإعلام الطاجيكستانية باسم تاج الدين نزاروف، و”آ. م. شيرين دجونوف”.

وعادة ما تعلن السلطات الروسية دورياً عن إحباط مخططات اعتداءات، وفي أواخر تموز/يوليو، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي عن توقيف 7 أشخاص من دول في آسيا الوسطى بتهمة التخطيط لاعتداءات في سانت بطرسبورغ في شمال غرب روسيا.

وعززت روسيا إجراءاتها الأمنية منذ اعتداء مترو سانت بطرسبورغ في 3 نيسان/ أبريل الذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة العشرات، فيما قتل المنفذ المفترض للاعتداء أكبر جان جليلوف البالغ من العمر 22 عاماً، والمتحدر من قرغيزستان.

ومنذ بدء التدخل الروسي في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر، تلقت موسكو، حليفة النظام السوري، تهديدات متكررة من تنظيم داعش وفرع القاعدة في سوريا جبهة فتح الشام، “النصرة سابقاً”.