سياسي سوداني لـ"إرم نيوز": البرهان هو العقبة في التفاوض لإنهاء الحرب

وأوضح نقد أن التنسيقية تقدمت بخطابين لكل من قائد الجيش، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يطالب بضرورة التفاوض حول حماية المدنيين ومن ثم المضي في سبل إنهاء الحرب.

وأضاف نقد: "لكن العقبة كانت من جانب قائد الجيش الذي لم يستجب، بينما استجاب قائد قوات الدعم السريع، وبعد محادثات توصلنا إلى التوقيع على إعلان "أديس أبابا"، ولكن نريد تطبيقا عمليا قويا للإعلان في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات".

ونسأل نقد:

يبدو أنه لا حل في الأفق لأصعب مرحلة تاريخية يعيشها السودان بين بلد منهار وشعب يعيش كل ما هو إبادة، فما السبيل إذن من وجهة نظرك؟

هناك عدة حلول وطرق لإنهاء الأزمة، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، سعت بقوة للحل بالتفاوض بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ولكن الذي يمنع الوصول إلى إتمام التفاوض وإيجاد حل سلمي هم مؤيدو النظام البائد من حاملي أجندة "الأصوليين" الذين نطلق عليهم اسم "الكيزان" في السودان، ومعهم المؤتمر الوطني الموجود بكثرة داخل الجيش، ويسيطرون على عملية اتخاذ القرار داخل القوات المسلحة ويهيمنون عليها بقوة.

* نريد توضيحا هنا لما تذكرة حول من يعطلون إنهاء هذه الحرب الدامية، ما ذكرته هنا اتهام لطرف بذاته؟

في الطريق للوصول إلى إنهاء الحرب عبر الحل السلمي التفاوضي، يجب أن يتم وضع حماية المدنيين في أسس التفاوض، وذلك أمر مختلف في أماكن السيطرة سواء لقوات الدعم السريع، أم للجيش، نحن في "تقدم" قوة مدنية نسعى إلى ذلك، وما حمله خطابنا بالفعل لكل من قائد الجيش، وقائد قوات الدعم السريع، هو ضرورة الجلوس للتفاوض في البداية حول حماية المدنيين ومن ثم المضي في سبل إنهاء الحرب، وكانت العقبة هنا من قائد الجيش.

كيف كانت هذه العقبة التي نتج عنها عدم السير في التفاوض بين الجانبين وإنهاء هذه الحرب؟

مع الأسف، لم يستجيب قائد الجيش لهذا الأمر الخاص بحماية المدنيين في حين أن قائد قوات الدعم السريع استجاب، ووقعنا إعلان "أديس أبابا"، ولكن نريد تطبيقاً عملياً قوياً للإعلان في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات.

إن قوات الدعم السريع، تقبل التفاوض للوصول إلى حلول، لكن "المؤتمر الوطني" منذ أن استولى على قرار الجيش، وهو يقوم بالعبث وتخريب طاولات التفاوض، بل أكثر من ذلك، يقوم بتجميد عمل السودان في كل المنابر التي تؤدي الى التفاوض، ومن هنا يتضح أن من يعمل على إطالة أمد الحرب هو نفوذ "المؤتمر الوطني" داخل القوات المسلحة وسيطرته على مواقع اتخاذ القرار داخل الجيش، وهي التي تؤدي البلاد إلى المهالك.