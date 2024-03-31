السودان.. موجة نزوح واسعة بجنوب كردفان

قالت منظمة الهجرة الدولية، السبت، إن ولاية جنوب كردفان، جنوبي السودان، تشهد موجة نزوح واسعة جراء اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وأفادت "الهجرة الدولية"، في بيان أن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بقرية الكويك، بمحلية الريف الشرقي، بولاية جنوب كردفان".

ونقلت عن الفرق الميدانية التابعة لها، أن الاشتباكات "أدت إلى نزوح واسع النطاق من محلية الريف الشرقي".