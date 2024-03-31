السودان.. موجة نزوح واسعة بجنوب كردفان
قالت منظمة الهجرة الدولية، السبت، إن ولاية جنوب كردفان، جنوبي السودان، تشهد موجة نزوح واسعة جراء اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو.
وأفادت "الهجرة الدولية"، في بيان أن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بقرية الكويك، بمحلية الريف الشرقي، بولاية جنوب كردفان".
ونقلت عن الفرق الميدانية التابعة لها، أن الاشتباكات "أدت إلى نزوح واسع النطاق من محلية الريف الشرقي".
وجاء في البيان وفق الأناضول، أن "نحو 204 أسر غالبيتها نزحت سابقًا من مدينة كادوقلي، بجنوب كردفان، للنزوح الثانوي، بحثًا عن مأوى في قرى عبر محلية الريف الشرقي". وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "الوضع لا يزال متوترا ولا يمكن التنبؤ به".
وحتى الساعة 21:25 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر عن الجيش السوداني أو الحركة الشعبية/ شمال، أي تعليق بهذا الخصوص.
وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مددت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية/ شمال، اتفاق وقف إطلاق النار بينهما في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.