مقتل 11 طفلا بغارة جوية للجيش السوداني في كردفان

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، قيادة عبدالعزيز الحلو، عن مقتل 11 تلميذًا ومعلمان، وإصابة 47 آخرين غالبيتهم من الأطفال، إثر غارة جوية نفذها الجيش السوداني على مدرسة جنوب كردفان.

وقالت الحركة الشعبية في بيان الأحد، إن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي حينما تفاجأ بقصف مُباغت لسلاح الجو السُّوداني عبر طائرة "إنتينوف" على قرية الهدرا في مقاطعة دلامي في جبال النوبة، حيث أسقطت عدد من البراميل المُتفجِّرة أدَّت إلى مقتل 11 تلميذا تتراوح أعمارهم ما بين 11 – 19 عامًا، إضافة إلى مقتل إثنين من المُعلِّمين.

وأكد البيان أن الغارة الجوية تسببت في إصابة عدد 47 شخصًا بينهم 43 طفلًا وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 17 عامًا.