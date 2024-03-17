مقتل 11 طفلا بغارة جوية للجيش السوداني في كردفان
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، قيادة عبدالعزيز الحلو، عن مقتل 11 تلميذًا ومعلمان، وإصابة 47 آخرين غالبيتهم من الأطفال، إثر غارة جوية نفذها الجيش السوداني على مدرسة جنوب كردفان.
وقالت الحركة الشعبية في بيان الأحد، إن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي حينما تفاجأ بقصف مُباغت لسلاح الجو السُّوداني عبر طائرة "إنتينوف" على قرية الهدرا في مقاطعة دلامي في جبال النوبة، حيث أسقطت عدد من البراميل المُتفجِّرة أدَّت إلى مقتل 11 تلميذا تتراوح أعمارهم ما بين 11 – 19 عامًا، إضافة إلى مقتل إثنين من المُعلِّمين.
وأكد البيان أن الغارة الجوية تسببت في إصابة عدد 47 شخصًا بينهم 43 طفلًا وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 17 عامًا.
ونددت الحركة الشعبية بالحادثة التي وصفتها بـ"التصرُّف البربري الجبان"، قائلة في بيانها إنه "لا يوجد أي سبب لقصف مدرسة للأطفال الأبرياء".
من جهتها دانت حركة جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي، بقيادة الهادي إدريس، استمرار القصف الجوي العشوائي والاعتداءات على المدنيين بكآفة أنحاء ولايات البلاد، ووصفت ما حدث بـ"المجزرة" .
ودعت الحركة كافة القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لإدانة الجرائم البشعة بحق المدنيين العزل والضغط علي منفذيها لوقفها فورا.