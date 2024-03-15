دعا لاحتلال المنازل.. تسجيل مسرب لـ "البرهان" يثير غضبا واسعا في السودان

أثار تسجيل صوتي مسرب لقائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان دعا فيه لاحتلال المنازل جدلا وغضبا واسعين.

وأمر البرهان، خلال التسجيل، نائب رئيس هيئة الأركان الفريق خالد عابدين الشامي، للعمل على إخراج القوات من ثكناتها العسكرية واحتلالها المنازل والأعيان المدنية في أم درمان.

وأظهر التسجيل المسرب، أن البرهان سبق ووجه قواته في مدينة الخرطوم بعدم الدفاع من الداخل قائلًا: "قلتُ لهم اطلعوا احتلوا الشقق والعمارات في شارع 61، والشقق في النصر واحتلوا مستشفى أبو العلاء، واقعدوا فيهم".