إسرائيل تخصص يومًا لإحياء ذكرى هجوم أكتوبر

قرّرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى هجوم السابع من أكتوبر، الذي شنّته حركة حماس وأطلق شرارة الحرب الدائرة في غزة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت بالإجماع على اليوم الوطني الذي سيشمل احتفالين رسميين لإحياء ذكرى "الكارثة".

في أحد الاحتفالين سيكرّم الجنود الذين سقطوا في الحرب، بينما سيكرّم في الآخر المدنيون الذين قتلوا في الهجوم.