إسرائيل تخصص يومًا لإحياء ذكرى هجوم أكتوبر
قرّرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى هجوم السابع من أكتوبر، الذي شنّته حركة حماس وأطلق شرارة الحرب الدائرة في غزة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت بالإجماع على اليوم الوطني الذي سيشمل احتفالين رسميين لإحياء ذكرى "الكارثة".
في أحد الاحتفالين سيكرّم الجنود الذين سقطوا في الحرب، بينما سيكرّم في الآخر المدنيون الذين قتلوا في الهجوم.
ويشهد قطاع غزة حربًا اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
ورداً على الهجوم، شنت إسرائيل، التي توعدت بالقضاء على الحركة، حملة عسكرية مدمّرة خلّفت 31645 قتيلًا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد.
وخلال الهجوم، خطفت حماس نحو 250 رهينة من الإسرائيليين والأجانب، تعتقد إسرائيل أن نحو 130 منهم ما زالوا في قطاع غزة، بينهم 32 لقوا حتفهم.