العاهل الأردني يلتقي عباس في رام الله الاثنين المقبل

المصدر: أ .ف . ب

أكد مسؤولون فلسطينيون أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيزور الأراضي الفلسطينية الاثنين المقبل وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال القيادي في حركة فتح محمد اشتية: “نعم، العاهل الأردني الملك عبد الله سيزور رام الله الاثنين، وسيبحث مع الرئيس محمود عباس الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لعملية السلام”.

وذكر مسؤول فلسطيني عالي المستوى في وقت سابق، أن لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس أبو مازن سيستغرق ثلاث إلى أربع ساعات.

وتأتي زيارة العاهل الأردني عقب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى الشهر الماضي، إثر نصب إسرائيل بوابات لكشف المعادن وكاميرات مراقبة أمام مداخله في القدس الشرقية المحتلة، والتطورات اللاحقة ومنها مقتل أردنيين برصاص حارس أمني في السفارة الإسرائيلية في الأردن، وما نجم عن ذلك من توترات بين الأردن وإسرائيل.

ويتولّى الأردن مسؤولية الإشراف على المسجد الأقصى وترميمه من خلال الأوقاف الإسلامية.

وهذه هي الزيارة الخامسة للعاهل الأردني إلى الأراضي الفلسطينية، وتعود آخر زيارة له إلى العام 2012، حيث التقى عباس في رام الله.