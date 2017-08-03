بوساطة مصرية.. الكشف عن اتفاق “مبدئي” بين مصراتة وبرقة الليبيتين (صور)

احتضنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، على مدار ثلاثة أيام، اجتماعات وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراتة، عقب إجراء مشاورات بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة.

واتفق المشاركون على خريطة عمل تكون خطواتها الأولى هي عودة الوافدين لإطلاع قواعدهما الاجتماعية على مجريات المشاورات الحالية والمقترحات، بما يضمن نجاح الخطوات التالية للوصول إلى “مصالحة حقيقية”.

وقال بيان المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، إنه تم الاتفاق بين وفدي مصراتة وبرقة على بضع نقاط أبرزها “التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية”.

واتفق الطرفان، على” العمل على إعادة بناء الدولة الليبية ودعم مؤسساتها ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبى في الشأن الليبي ومكافحة التطرف والإرهاب”.

ونص “اتفاق الثوابت”، على “الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهميش والإقصاء كافة، لأي طرف من الأطراف الليبية، ووقف حملات التأجيج والفتنة”.

وأشار المتحدث العسكري المصري، إلى أن النقاشات تناولت عددًا من الشواغل التي يتعين معالجتها لإنجاز المصالحة المنشودة أبرزها، “نبذ ومكافحة جماعات الجريمة المنظمة والميليشيات الخارجة على القانون وتثبيت سلطة الدولة وتسليم المطلوبين للعدالة في كل المدن الليبية”.

وجدد الوفدان دعمهما للجهود التى تمت لمكافحة الإرهاب بالمدن الليبية كافة، وطالبوا بإيجاد آلية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بليبيا جراء تلك الأعمال”.