الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء بعد الوعكة الصحية (فيديو)

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي، في أول ظهور له، بعد الإعلان رسميا عن إصابته بالتهاب في الرئة الأسبوع الماضي.

ووجه الملك سلمان، الشكر للسعوديين ولكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.