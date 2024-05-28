الملك سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء بعد الوعكة الصحية (فيديو)
ترأس العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي، في أول ظهور له، بعد الإعلان رسميا عن إصابته بالتهاب في الرئة الأسبوع الماضي.
ووجه الملك سلمان، الشكر للسعوديين ولكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
والأسبوع الماضي، أعلن الديوان الملكي في السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصيب بالتهاب في الرئة، وسيخضع لبرنامج علاجي.
وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت له في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبين وجود التهاب في الرئة.
وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي قرر خضوع الملك سلمان في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.